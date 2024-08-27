По словам канадского нападающего, именно возможность завоевать трофей с «ястребами» стала главной причиной его возвращения в КХЛ.

Новичок омского «Авангарда», канадский нападающий Линдей Вей заявил, что у «ястребов» в этом сезоне хорошая возможность взять Кубок Гагарина. В КХЛ легионер выступал за «Барыс», ЦСКА и СКА, а прошлый сезон провел в чемпионате Германии, играя за Adler Mannheim. За 45 матчей канадец забросил восемь шайб, сделал 38 передач. В Россию он вернулся ради трофея.

– Попасть в «Авангард» – это отличная возможность стать частью хорошей команды, возможность побеждать. Это и стало главной причиной, побудившей меня вернуться в Россию. Я нахожусь в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина, – цитирует Вея портал AllHockey.Ru.

В общей сложности Линдей Вей провел в КХЛ 340 матчей, забросил 81 шайбу, сделал 171 передачу, набрал 233 минуты штрафа и имеет показатель полезности «+54». Тренерский штаб «ястребов» рассчитывает на него как на одного из лидеров команды.