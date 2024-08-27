Больше всего в городе высадят лиственниц, сибирских яблонь и татарских кленов.

Вчера «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило аукцион на поставку крупномерных саженцев. Планируется закупить на 14,8 млн рублей более 2400 деревьев, в том числе 777 лиственниц, 600 сибирских яблонь, 400 татарских кленов а также ивы, серебристые тополя, рябины, ясени, сосны и ели.

Заявки на торги будут принимать до 3 сентября. Итоги подведут 5 сентября. Поставить все саженцы подрядчик должен будет несколькими партиями до 15 октября.

Как сообщили в мэрии, первые высадки агрономы планируют начать во второй половине сентября.