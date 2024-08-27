Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Льгота будет действовать один день.
В День знаний, 1 сентября, Большереченский зоопарк будет бесплатно пускать первоклассников. Льгота распространяется на детей 6–7 лет. С собой нужно взять свидетельство о рождении.
Отметим, что взрослый билет в Большереченский зоопарк стоит 400 рублей, детский до 14 лет – 200 рублей. Дети до 4-х лет могут пройти бесплатно.
·Культура/Афиша

Льгота будет действовать один день.
В День знаний, 1 сентября, Большереченский зоопарк будет бесплатно пускать первоклассников. Льгота распространяется на детей 6–7 лет. С собой нужно взять свидетельство о рождении.
Отметим, что взрослый билет в Большереченский зоопарк стоит 400 рублей, детский до 14 лет – 200 рублей. Дети до 4-х лет могут пройти бесплатно.