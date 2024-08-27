В итоге вместо запланированного отдыха они отправились в полицию.

В гипермаркете на улице 10 лет Октября в Омске произошла кража. Двое мужчин похитили две тележки стоимостью 12 тыс. рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, установленных на фасаде и внутри здания, полицейские выяснили, что мужчины вышли из магазина с полными тележками продуктов. Продукты вместе с тележками они погрузили в автомобиль ГАЗ-33023 и уехали.

По номеру машины похитителей вычислили: ими оказались 41-летний житель Октябрьского округа и 38-летний москвич. На допросе они рассказали, что закупились, чтобы отправиться на отдых в другой регион. Продукты вместе с тележками в кузов «Газели» они погрузили для удобства.

На мужчин завели уголовное дело о краже. Тележки изъяли со двора частного дома и вернули владельцу.