Омск-Информ
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·Общество

Здание 1900 года постройки, где раньше находился Ростелеком, хотят сдать в аренду под офисы.

Появилось объявление о сдаче под офисы исторического особняка, являющегося памятником архитектуры регионального значения, на улице Гагарина, 36. В здании 1900 года постройки раньше располагался офис «Ростелекома». Планируется сдать в аренду 2450 квадратных метров на 2-м и 3-м этажах за 1,935 млн рублей в месяц. Собственник предлагает приобрести помещения под офисы. 

– Высокие потолки (до 4,5 м), большие светлые окна, основательная конструкция здания. Сейчас в здании кабинетная система – полностью готова к использованию. Есть все коммуникации, кондиционирование, освещение, отделка. До недавнего времени в здании располагался главный офис Ростелекома, – указано в объявлении.

Продавец уточнил, что возможна перепланировка и оборудование «открытого офиса».

·Общество

Здание 1900 года постройки, где раньше находился Ростелеком, хотят сдать в аренду под офисы.

Появилось объявление о сдаче под офисы исторического особняка, являющегося памятником архитектуры регионального значения, на улице Гагарина, 36. В здании 1900 года постройки раньше располагался офис «Ростелекома». Планируется сдать в аренду 2450 квадратных метров на 2-м и 3-м этажах за 1,935 млн рублей в месяц. Собственник предлагает приобрести помещения под офисы. 

– Высокие потолки (до 4,5 м), большие светлые окна, основательная конструкция здания. Сейчас в здании кабинетная система – полностью готова к использованию. Есть все коммуникации, кондиционирование, освещение, отделка. До недавнего времени в здании располагался главный офис Ростелекома, – указано в объявлении.

Продавец уточнил, что возможна перепланировка и оборудование «открытого офиса».