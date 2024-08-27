Забрать ребенка у родителей власти решили из-за плохих условий в семье.

Ленинский районный суд лишил родительских прав 51-летнюю омичку. Как сообщает служба судебных приставов, 13-летний сын женщины вынужден был жить в постоянной грязи. Его родители причисляли себя к «гражданам СССР» и не проявляли интереса к тому, чтобы мальчик мог учиться. Соседи жаловались, что ребенок ворует и вступает в конфликты.

Отца мальчика лишили прав ранее, поэтому ребенка решили изъять из семьи и передать отделу опеки и попечительства департамента образования омской мэрии. В августе решение вступило в законную силу.

Приставы приехали за мальчиком в дом семьи на улице Дзержинского. Отец два часа отказывался впускать представителей закона. Затем пришла мать. Приставы объяснили женщине, что ребенка лучше передать без скандалов, не травмируя его психику. Их пустили в дом, но мальчика там не было.

– В этот момент он находился в погребе, из которого должностные лица вызволили ребенка и совершили передачу ребенка органам опеки, – сообщили приставы.

Теперь ребенок находится под защитой государства.