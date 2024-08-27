Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь мужчин будут судить.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу водителей АО «Омскоблавтотранс». Их будут судить за растрату вверенного им топлива.
Как сообщили в прокуратуре, в январе мужчины сговорились и использовали режим вождения, способствующий экономному расходу дизельного топлива: они прекращали работу двигателя во время остановок. За 3 месяца им удалось похитить 2,5 тонны топлива, которое они продали жителю Тары. Ущерб от действий водителей оценили в 170 тыс. рублей. 
Отметим, что вину мужчины признали полностью, а ущерб возместили. Уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд.
·Происшествия

Теперь мужчин будут судить.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу водителей АО «Омскоблавтотранс». Их будут судить за растрату вверенного им топлива.
Как сообщили в прокуратуре, в январе мужчины сговорились и использовали режим вождения, способствующий экономному расходу дизельного топлива: они прекращали работу двигателя во время остановок. За 3 месяца им удалось похитить 2,5 тонны топлива, которое они продали жителю Тары. Ущерб от действий водителей оценили в 170 тыс. рублей. 
Отметим, что вину мужчины признали полностью, а ущерб возместили. Уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд.