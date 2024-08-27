Главная интрига 27 августа – будет ли снова дождь? Он всем надоел.

Облачно с прояснениями, до +19 градусов в дневные часы и небольшой дождь утром. Такая погода ожидается в Омске во вторник, 27 августа. На протяжении всего дня прогнозируется северо-западный ветер, соответственно, температура будет ощущаться несколько ниже той, что покажут градусники.

Популярные метеопорталы расходятся в оценках, будет ли дождь: «Яндекс Погода» дает небольшие осадки на утро, «Гисметео» уверяет, что дождя не будет. По данным Телеграм-канала MeteoOmsk, вероятность осадков составит 58 %. В общем, стоит прихватить с собой зонт – может пригодиться.

Самая теплая погода на этой неделе ожидается в среду, 28 августа. В этот день столбики термометров покажут +22 градуса, без осадков.