Омск-Информ
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·Общество

Через час в Омске наступит режим неблагоприятных метеоусловий.

Обь-Иртышское УГМС предупредило омичей о введении режима НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Неблагоприятные метеорологические условия наступят сегодня, 26 августа, около 22:00.

Режим НМУ продлится до завтрашнего утра – до 10:00. При этом ночью и утром 27 августа ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Днем уровень загрязнения будет пониженный.

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·Общество

Через час в Омске наступит режим неблагоприятных метеоусловий.

Обь-Иртышское УГМС предупредило омичей о введении режима НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Неблагоприятные метеорологические условия наступят сегодня, 26 августа, около 22:00.

Режим НМУ продлится до завтрашнего утра – до 10:00. При этом ночью и утром 27 августа ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Днем уровень загрязнения будет пониженный.

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