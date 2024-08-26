Омск-Информ
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·Общество

Их раздадут на 1 сентября.
Во все школы Омска и области доставили рюкзаки с канцелярией для первоклассников. Об этом сообщает региональное министерство образования.
– Внутри каждого рюкзака – канцелярский набор: дневник, тетради в клетку и линейку, обложки для тетрадей и дневников, папки-конверты на кнопке, пенал, простые карандаши, точилка, ластик, ручки, ножницы, линейка, акварель и гуашь, кисть для рисования, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, цветной картон, – отметили в министерстве.
Напомним, в этом году власти закупили всего 24,5 тыс. рюкзаков. Их раздадут всем первоклассникам в День знаний.
·Общество

Их раздадут на 1 сентября.
Во все школы Омска и области доставили рюкзаки с канцелярией для первоклассников. Об этом сообщает региональное министерство образования.
– Внутри каждого рюкзака – канцелярский набор: дневник, тетради в клетку и линейку, обложки для тетрадей и дневников, папки-конверты на кнопке, пенал, простые карандаши, точилка, ластик, ручки, ножницы, линейка, акварель и гуашь, кисть для рисования, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, цветной картон, – отметили в министерстве.
Напомним, в этом году власти закупили всего 24,5 тыс. рюкзаков. Их раздадут всем первоклассникам в День знаний.