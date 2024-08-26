Омск-Информ
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·Происшествия

Она пошла на убийство, потому что не выдержала упреков.
В минувшую пятницу, 23 августа, в деревне Захаровка Муромцевского района Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, в одном из домов обнаружили тело 55-летнего мужчины.
По версии следствия, к преступлению причастна 62-летняя сестра погибшего. Из неприязни к брату, который упрекал ее, она ударила мужчину кухонным ножом в спину. Сельчанин скончался на месте. 
При осмотре места происшествия следователи нашли и изъяли орудие убийства – нож. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.
·Происшествия

Она пошла на убийство, потому что не выдержала упреков.
В минувшую пятницу, 23 августа, в деревне Захаровка Муромцевского района Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, в одном из домов обнаружили тело 55-летнего мужчины.
По версии следствия, к преступлению причастна 62-летняя сестра погибшего. Из неприязни к брату, который упрекал ее, она ударила мужчину кухонным ножом в спину. Сельчанин скончался на месте. 
При осмотре места происшествия следователи нашли и изъяли орудие убийства – нож. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.