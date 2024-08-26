Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина пытался выяснить секреты оборонного предприятия.
Сотрудники ФСБ задержали в Омске шпиона. По данным ведомства, местный житель собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности оборонного предприятия, фотографии и видео.
– Полученные оперативные материалы послужили основанием для возбуждения следственным отделением Управления в отношении данного гражданина уголовного дела за государственную измену (ст. 275 УК РФ), — сообщили в ФСБ.
Как сообщает пресс-служба омский судов, Центральный районный суд взял 40-летнего шпиона под стражу. Сотрудники продолжают устанавливать обстоятельства преступления и выявлять его преступные связи.
Ранее в шпионаже и госизмене обвинили бывшего сотрудника одного из оборонных предприятий.
2832
·Происшествия

Мужчина пытался выяснить секреты оборонного предприятия.
Сотрудники ФСБ задержали в Омске шпиона. По данным ведомства, местный житель собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности оборонного предприятия, фотографии и видео.
– Полученные оперативные материалы послужили основанием для возбуждения следственным отделением Управления в отношении данного гражданина уголовного дела за государственную измену (ст. 275 УК РФ), — сообщили в ФСБ.
Как сообщает пресс-служба омский судов, Центральный районный суд взял 40-летнего шпиона под стражу. Сотрудники продолжают устанавливать обстоятельства преступления и выявлять его преступные связи.
Ранее в шпионаже и госизмене обвинили бывшего сотрудника одного из оборонных предприятий.
2832