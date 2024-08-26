Подозреваемых в краже мужчин подвергали физическому и моральному насилию.

Тарский городской суд Омской области готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении четырех оперуполномоченных полиции, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Силовики пытали задержанных.

В марте 2023 года в отдел полиции были доставлены двое мужчин, подозреваемых в краже. Пытаясь добиться от них признательных показаний, оперативники подвергали задержанных физическому и моральному насилию. По данным портала «Город55», подозреваемых избивали, пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов.

За это сотрудникам полиции грозит до 12 лет лишения свободы. Из органов внутренних дел они пока не уволены.