Она поверила, что «мужчина из Барселоны» и незнакомый «брокер» хотят обогатить ее.

Очередной жертвой мошенников стала 48-летняя жительница Центрального округа. Женщина, работающая менеджером в косметической компании, лишилась более 7 млн рублей.

Как рассказала женщина полицейским, в мае в социальной сети она познакомилась с мужчиной из Барселоны. Он предложил ей заработать на сделках с криптовалютой, отправил ссылку и даже порекомендовал «сотрудника компании». Омичка заинтересовалась предложением и перевела 170 тыс. рублей.

Когда ее баланс стал расти, омичка по совету «брокера» начала вкладывать больше денег. Всего она сделала 15 переводов. С июня по июль женщина оформила три кредита на общую сумму 2,3 млн рублей и продала квартиру за 5 млн рублей. Все деньги омичка перевела туда, куда посоветовал ей куратор.

Когда собеседник удалил свой аккаунт и перестал выходить на связь, омичка заподозрила обман и обратилась в полицию. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве.