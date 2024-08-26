Людям обещают запись к врачу за код из сообщения.

Мошенники начали обманывать омичей, представляясь медицинскими работниками. Преступники звонят и предлагают пройти плановые обследования или записаться к врачам узких специальностей. При этом аферисты называют фамилию, имя, отчество, диагноз пациента или фамилии реальных врачей. Эти сведения они берут в базах данных, украденных из больниц и лабораторий.

Во время разговора преступник убеждает человека назвать код из сообщения, якобы необходимый для записи к специалисту. На самом деле это код для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».

– Там мошенники могут получить практически полную информацию о своей жертве – номер паспорта, СНИЛС, сведения об имуществе. В дальнейшем аферисты смогут использовать эти данные в других схемах, к примеру, чтобы оформить на имя потерпевшего кредиты и займы или вымогать деньги у его родственников», – рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Омичам посоветовали не раскрывать незнакомцам данные своих документов, коды из СМС, реквизиты банковской карты или ответ на контрольный вопрос на портале «Госуслуги». Опасно переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей.