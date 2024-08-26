По словам генменеджера, за 4 года все выросло, кроме потолка, и нужно отрегулировать этот вопрос.

Существующий в КХЛ потолок зарплат нуждается в регулировании, заявил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Сейчас команды лиги могут потратить на зарплаты хоккеистов не более 900 млн рублей за сезон. Представитель омской команды полагает, что этого мало.

– Есть у нас свое мнение, в 2020 году ввели потолок зарплат, он с тех пор не менялся. Ситуация не менялась, все растет, кроме потолка, с нашей стороны хотелось бы, чтобы потолок отрегулировали, – заявил Курьянов на пресс-конференции.

Он предложил либо вывести из-под потолка зарплат некоторые контракты, либо ввести индексацию самого потолка. Сегодня он не отвечает потребностям клубов.