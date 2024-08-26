Прибывают в город они также с отставанием от расписания.

Сегодня в омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. Самолеты с опозданием прибыли в город.

Борт «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в Москву в 06:30, отправится только в 10:50. Отметим, что самолет под этот рейс прибыл в Омск с опозданием – не в 05:25, а в 09:48.

На 44 минуты задержался борт «Уральских авиалиний» Омск – Сочи. На 22 минуты отстал от расписания рейс «Смартавиа» в Сочи. На 28 минут позже вылетел самолет «Икара» в Сочи. Рейс «Азимута» в Уфу перенесли с 11:10 на 11:40.