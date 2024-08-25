В федеральный список попало только одно учебное заведение.
Агентство RAEX опубликовало рейтинг школ Омской области по конкурентоспособности. В этот список попали учебные заведения, выпускники которых успешно поступили в ведущие вузы России.
ТОП-10 лучших школ региона возглавила гимназия №117. Это единственная омская школа, которую в этом году включили в федеральный топ-500 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Она заняла 460-е место.
На втором месте в региональном списке оказался лицей № 64, который в прошлом году находился на первой позиции. В 2023 году он также вошел в триста лучших школ страны, оказавшись на 243-й строчке.
На третьем месте - гимназия № 19. Далее расположились гимназия № 140, лицей № 149, гимназия № 139, гимназия № 146, гимназия № 84, лицей № 92 и гимназия № 115.