Мошенники позвонили под видом специалистов сотовой связи.

Полицейские разбираются в обстоятельствах крупного мошенничества. 29-летняя жительница Левобережья заявила о краже с ее личных счетов 5 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что омичке накануне позвонил якобы специалист сотовой связи. Он сообщил об окончании договора и предложил продлить договор. Но для этого нужно продиктовать смс-коды, которые поступят на телефон. Жительница Левобережья последовала указаниям. А когда звонивший продиктовал неверный адрес электронной почты, поняла, что общается с мошенниками, и прекратила разговор.

Правда, на этом все не закончилось. Через некоторое время омичке пришло сообщение о восстановлении аккаунта на портале «Госуслуги». Она позвонила и попала под стандартную «разводку», услышав легенду о попытке взлома личного кабинета и оформления кредита. Собеседница предложила направить запрос в Центральный банк и проверить наличие оформленных займов. Омичка последовала указаниям мошенников и оформила несколько кредитов на 5 млн рублей, один из них – под залог автомобиля, якобы для переведения на безопасный счет. При этом омичку убедили купить новый мобильный телефон для осуществления переводов. Позже женщина позвонила на горячую линию портала «Госуслуги» и узнала, что все это время общалась с мошенниками. Полицейские разбираются в обстоятельствах преступления и предупреждают омичей не поддаваться просьбам анонимных телефонных собеседников провести любые финансовые операции.