На два других выставленных на торги помещения желающих не нашлось.

Интересный поворот наметился в истории со сдачей в аренду трех муниципальных омских бань. Это нежилые помещения по улицам: Краснознаменная, 1б, Молодогвардейская, 1, и Вокзальная, 8, корп. 1. Прием заявок на аукцион завершился на площадке «ГИС ТОРГИ» 23 августа.

Нашелся претендент на аренду только одной из помывочных, на улице Вокзальной, 8 корпус 1. «Сибирская проектная компания» подала заявку на участие 15 августа и даже внесла задаток, начальную стоимость аренды помещения в 67 тысяч рублей. Во вторник, 27 августа, с организацией заключат договор. Исполнителю контракта предстоит привести в порядок и содержать здание 1913 года постройки.

Смущает лишь то обстоятельство, что «Сибирская проектная компания» из Омска, зарегистрированная в 2012 году, специализируется на строительстве новых зданий, а не приведении в порядок старинных домов.