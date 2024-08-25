С опозданием отправляются и самолеты до Москвы.

Сегодня, 25 августа, из-за вчерашнего урагана в Сочи массово задержались самолеты из курортного города в Омск. Соответственно, задерживается вылет из омского аэропорта. Так, с почти трехчасовым опозданием отправился борт «Уральских авиалиний» до Сочи. Вместо 4:30 рейс улетел только в 7:19. Борт «Аэрофлота» опоздал на 2 часа. Задержан и рейс авиакомпании «Икар», вместо 9:00, как это было предусмотрено расписанием, пассажиры смогут улететь не раньше 11:15.

Кроме того, задержалось прибытие из Москвы и, соответственно, вылет самолета «Уральских авиалиний» до аэропорта Домодедово. Он должен был приземлиться в омском аэропорту в 5:25, однако задержался до 10:50. Планировалось, что борт отправится из Омска в столицу в 6:30. Но его вылет задержан до 11:40.

С незначительными опозданиями улетели сегодняшним утром в московское Шереметьево борта «Победы» и «Аэрофлота».