Омск-Информ
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·Образование

Максим Рячкин вместе с другими юными исследователями побывал на Северном полюсе.

Арктическая экспедиция «Ледокол знаний» вернулась в Мурманск с Северного полюса. Ее участниками стали 63 школьника и студента из России, Армении, Венгрии, Казахстана, Китая, Индии, Монголии и ЮАР. Среди юных исследователей был студент Омского промышленно-экономического колледжа Максим Рячкин. Он стал победителем четвертого сезона конкурса «Большая перемена».

Вместе с участниками экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» омский студент прошел по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Во время рейса эксперты прочитали для ребят лекции, организовали мастер-классы, научные игры и кинопоказы. Участники экспедиции доставили на Северный полюс флаги своих стран.

·Образование

Максим Рячкин вместе с другими юными исследователями побывал на Северном полюсе.

Арктическая экспедиция «Ледокол знаний» вернулась в Мурманск с Северного полюса. Ее участниками стали 63 школьника и студента из России, Армении, Венгрии, Казахстана, Китая, Индии, Монголии и ЮАР. Среди юных исследователей был студент Омского промышленно-экономического колледжа Максим Рячкин. Он стал победителем четвертого сезона конкурса «Большая перемена».

Вместе с участниками экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» омский студент прошел по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Во время рейса эксперты прочитали для ребят лекции, организовали мастер-классы, научные игры и кинопоказы. Участники экспедиции доставили на Северный полюс флаги своих стран.