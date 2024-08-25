Дистанционные мошенники продолжают орудовать в городе.

В Омске только за сутки выявлено 7 случаев дистанционных мошенничеств. Под различными предлогами со счетов омичей похищено более 1,5 млн рублей.

Самым крупным ущербом за прошедшие сутки стала сумма в 629 тыс. рублей. Тут мошенники остались верны себе и применили банальный «развод». 67-летнего жителя Ленинского округа убедили перевести деньги на так называемые безопасные счета. Омич по совету злоумышленников скачал на телефон специальное приложение и отправился к банкомату на Сибирском проспекте. Там все сбережения он перевел на указанные мошенниками реквизиты.

На аналогичную уловку попалась диспетчер муниципального предприятия. В телефонном разговоре «сотрудники центробанка» убедили женщину перевести 350 тысяч рублей на «безопасный счет».

По каждому случаю возбуждено уголовное дело, ведется следствие.