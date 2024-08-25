Предпринимателю могут быть предъявлены обвинения в трех крупных преступлениях. Французские власти хотят контролировать мессенджер.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали силовики у трапа в аэропорту Ле Бурже под Парижем. Бизнесмен прилетел в столицу Франции на своем частном самолете Embraer Legacy 600 на бизнес-ужин. Во французском аэропорту Ле Бурже под Парижем борт приземлился около 20:30. Сразу у трапа его задержали силовики.

Издание LCI утверждает, что предприниматель знал об ордере на свой арест, но все равно прилетел во Францию.

Ожидается, что Дуров предстанет перед судом в воскресенье, 25 августа, сейчас он находится в заключении. Предпринимателю могут быть предъявлены обвинения в трех крупных преступлениях: терроризме, отмывании денег и наркотрафике. Французские силовики заявляют, что Дуров намеренно не предоставил им доступ к шифровке мессенджера для получения информации о преступлениях. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.