Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Синоптики обещают умеренно теплый день с кратковременными дождями и северными ветрами.

Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на воскресенье, 25 августа. Ожидается умеренно теплая погода: ночью до +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Ночью кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, 7–12 м/с, в некоторых районах порывы до 15–17 м/с.

В понедельник, 26 августа, характер погоды не изменится. Можно констатировать, что в Омск постепенно приходит осень, а прохладные северные ветра лишь тому подтверждение.

·Общество

Синоптики обещают умеренно теплый день с кратковременными дождями и северными ветрами.

Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на воскресенье, 25 августа. Ожидается умеренно теплая погода: ночью до +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Ночью кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, 7–12 м/с, в некоторых районах порывы до 15–17 м/с.

В понедельник, 26 августа, характер погоды не изменится. Можно констатировать, что в Омск постепенно приходит осень, а прохладные северные ветра лишь тому подтверждение.