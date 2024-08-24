Старое правило, позволявшее снимать вратаря в овертайме, было на руку «ястребам», но тренеру оно не нравилось.

Новое правило КХЛ, запрещающее командам снимать вратаря в овертайме, нашло поддержку у главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина. По словам специалиста, прежняя норма была несправедливой, поскольку одна из команд оставалась в меньшинстве, фактически не нарушая правил.

– Вероятно, в лиге сначала не просчитали варианты, что кто-то может снимать вратаря в овертайме и получать преимущество. Статистика говорит о том, что намного чаще такие команды добивались побед. Мне сразу казалось несколько несправедливым, что команда, не нарушая правил, оставалась в меньшинстве и могла все пять минут отбиваться в своей зоне, – сказал Звягин в интервью официальному сайту КХЛ. – Не думаю, что болельщики защищающейся команды были в восторге. Для меня это было не слишком по-хоккейному. Я понимаю позицию других людей, но для меня новое правило – супер.

Наставник «ястребов» признался, что его команде было выгодно старое правило, но самому Звягину оно не нравилось.

– С одной стороны, с тем подбором игроков, которые есть у «Авангарда», было бы глупо так не делать. С другой – во мне внутри все говорило против этого. Возникала внутренняя дилемма, и хорошо, что сейчас уже не придется ее решать, – отметил специалист.

При этом он положительно относится к тому, что при отложенном штрафе менять вратаря на полевого игрока можно. Да, риск получить шайбу в пустые ворота существенный, но это осознанный выбор команд.