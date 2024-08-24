У «ястребов» достаточно мастерства и характера, чтобы идти в сезон, вперед, а затем в качестве бонуса получить своих лидеров.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал скорое начало сезона, в который «ястребы» входят без своих лидеров Владимира Ткачева и Рида Буше. Первый выбыл на полгода, второй должен вернуться в середине сентября. Звягин считает, что в этой ситуации должны проявить себя другие игроки: мастеров в составе «Авангарда» хватает.

– Надеюсь, этот вызов сделает команду только сильнее. Да, на время мы без двух хоккеистов из топ-3 номинантов на «Золотую клюшку» прошлого сезона. Мы все понимаем, насколько важно еще больше сплотиться в данной ситуации. С другой стороны, это возможность другим ребятам показать себя. Это то время, когда нужно забирать больше игровых минут, больше большинства, выходить на роль лидера, – сказал Звягин в интервью официальному сайту КХЛ. – Кто сможет это сделать, покажет время. У нас отличная команда, в ней достаточно мастерства и характера, чтобы именно этим коллективом идти в сезон, вперед, а затем уже в качестве бонуса получить Ткачева и Буше.

Одним из новых лидеров «ястребов», по мнению тренера, может стать новичок команды, нападающий Алексей Макеев, перешедший в «Авангард» пару недель назад. Также Звягин ждет больше от нападающих-легионеров Линдена Вея и Коула Касселса и рассчитывает на прогресс молодого форварда Ильи Рейнгардта.

Когда Владимир Ткачев и Рид Буше вернутся в строй, надеется главный тренер, они быстро выйдут на свой привычный уровень.