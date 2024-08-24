Женщина поверила, что злоумышленники от ее имени пытаются получить кредиты в банках.

Более 1,8 млн рублей отдала дистанционным мошенникам воспитательница омского садика, которую убедили перевести все ее сбережения на «безопасные счета». Женщина поверила, что так можно обезопасить себя от кредитов.

В минувший вторник, 20 августа, ей через мессенджер позвонила неизвестная женщина, которая сообщила омичке о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги». Сделав это, злоумышленники якобы пытаются получить от имени женщины кредиты в нескольких банках.

– В ходе разговора собеседница предупредила, что на телефон потерпевшей перезвонит специалист Центрального банка РФ. Все дальнейшие действия женщина осуществляла по указанию якобы специалиста банка, – рассказали в прокуратуре. – В результате женщина перевела на «безопасные счета», которых не существует, все свои сбережения на общую сумму более 1,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.

Отметим, что с начала года в Омской области произошло 3749 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб составил почти миллиард рублей.