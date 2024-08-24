Помощи у сотрудников полиции попросила мать ребенка. Лейтенанты оперативно доставили их в детскую горбольницу № 3.

Сотрудники ДПС из Омска пришли на помощь женщине с ребенком, которому срочно требовалась помощь медиков. Находясь на улице 2-я Солнечная, старший лейтенант полиции Сергей Шеков и его коллега, лейтенант полиции Вячеслав Кузнецов получили сигнал о помощи от автолюбительницы. Женщина попросила срочно отвезти ее в больницу.

Посадив мать с ребенком в патрульный автомобиль и включив проблесковые маячки и спецсигнал, инспекторы быстро добрались до детской городской больницы № 3 на улице Магистральной в Нефтяниках. Там ребенку оказали всю необходимую помощь.

– На следующий день инспекторы вернулись в больницу, чтобы уточнить состояние мальчика. Им сообщили, что с ним все хорошо, и он уже находится дома, – рассказали в полиции. – Позже мама ребенка разместила пост с благодарностью в адрес экипажа ДПС.

Отметим, что подобные случае в Омск и на трассах региона не редкость. Инспекторы, несущие службу, всегда приходят на помощь в экстренных ситуациях.