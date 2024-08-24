Омск-Информ
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·Политика

Руководящие посты вакантны в 4 районных судах на территории региона.

В четырех районных судах на территории Омской области вакантны должности председателей. Накануне областная квалификационная коллегия судей объявила о начале приема заявок от кандидатов. Документы принимаются до 30 сентября.

Председателей ищут в Усть-Ишимский, Большеуковский, Нижнеомский и Одесский районные суды Омской области. Также вакантен пост зампредседателя Советского райсуда Омска. Еще в двух районных судах Омска и области требуются судьи.

Столь массовая потребность в руководителях судов обусловлена окончанием сроков полномочий прежних председателей. В большинстве случаев суды возглавляют исполняющие обязанности председателей.

·Политика

Руководящие посты вакантны в 4 районных судах на территории региона.

В четырех районных судах на территории Омской области вакантны должности председателей. Накануне областная квалификационная коллегия судей объявила о начале приема заявок от кандидатов. Документы принимаются до 30 сентября.

Председателей ищут в Усть-Ишимский, Большеуковский, Нижнеомский и Одесский районные суды Омской области. Также вакантен пост зампредседателя Советского райсуда Омска. Еще в двух районных судах Омска и области требуются судьи.

Столь массовая потребность в руководителях судов обусловлена окончанием сроков полномочий прежних председателей. В большинстве случаев суды возглавляют исполняющие обязанности председателей.