Наталья Шилкина начала работу в министерстве цифрового развития и связи в конце лета прошлого года.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о переназначении заместителя министра цифрового развития и связи Омской области Натальи Шилкиной. Ее полномочия продлены на год.

– Назначить Шилкину Наталью Константиновну заместителем министра цифрового развития и связи Омской области 23 августа 2024 года сроком на один год, – говорится в документе за подписью главы региона.

Наталья Шилкина была назначена на свой пост в конце лета прошлого года. В Минцифры она занимается вопросами разработки и реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» и ведет координацию и взаимодействие с образовательными учреждениями и общественными объединениями ИТ-отрасли.

Ранее чиновница была советником первого зампреда облправительства Дмитрия Ушакова, а до этого пресс-секретарем избирательной комиссии.