Дождливая погода с грозами и туманами будет стоять в городе на протяжении всех выходных.

Синоптики прогнозируют дождливую погоду на субботу, 24 августа, в Омске. Его вероятность оценивается в 88%, выпадет до 1 мм осадков. При этом сервис «Яндекс Погода» сообщает о небольших дождях в утренние и дневные часы, а «Гисметео» передает, что осадки начнутся с 15 часов и будут усиливаться до девяти часов вечера.

Температура воздуха составит до +19 градусов, ожидается слабый ветер западного направления, атмосферное давление составит 738-742 мм рт.ст.

В целом омичей ждут дождливые выходные с грозами и туманы. Температура воздуха немного снизится, но в начале следующей недели столбики термометров вновь пойдут вверх.