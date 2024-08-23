Молодой человек утонул, когда купался, но его тело нашли не сразу.

Поисковики «Доброспас-Омск» сообщили о завершении поисков 23-летнего Александра Ульянова. Его нашли мертвым. Молодой человек пропал 31 июля. В последний раз его видели, когда он купался в котловане в Ростовке.

Очевидцы рассказывали, что компания пропавшего парня плавала на надувных матрасах. По словам сестры омича, его друзья не видели, как он тонул, но когда он не вышел из воды, предположили, что случилась трагедия.

Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на региональное УМВД, тело нашли накануне, 22 августа. Информация о несчастном случае на воде поступила в полицию 2 августа от компании, с которыми погибший отдыхал на берегу.

Полицейские предвариетельно выяснили, что парень купался на надувном матрасе. В какой-то момент его приятели увидели только матрас, а сам мужчина пропал. Они разошлись по домам, но через два дня обратились в полицию.