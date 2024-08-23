Омск-Информ
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·Происшествия

В первой аварии пострадал 9-летний школьник. А во второй насмерть задавлен 73-летний омич.

Вчера, 22 августа, за несколько часов произошло два ДТП с велосипедистами. Одно из них произошло в городе Исилькуле. 29-летний водитель «Мазды» совершила наезд на 9-летнего школьника, внезапно выехавшего на дорогу. Пострадавшего госпитализировали.

Позже, в 22:15, появилось сообщение о смертельной аварии. Предварительно установлено, что 36-летний водитель «Мазды» наехал на 73-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пенсионер скончался на месте происшествия. По этим двум ДТП проводится проверка.

·Происшествия

В первой аварии пострадал 9-летний школьник. А во второй насмерть задавлен 73-летний омич.

Вчера, 22 августа, за несколько часов произошло два ДТП с велосипедистами. Одно из них произошло в городе Исилькуле. 29-летний водитель «Мазды» совершила наезд на 9-летнего школьника, внезапно выехавшего на дорогу. Пострадавшего госпитализировали.

Позже, в 22:15, появилось сообщение о смертельной аварии. Предварительно установлено, что 36-летний водитель «Мазды» наехал на 73-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пенсионер скончался на месте происшествия. По этим двум ДТП проводится проверка.