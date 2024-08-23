Омск-Информ
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·Общество

С ледяными осадками столкнулись жители Троицкого.
Сегодня, 23 августа, в селе Троицком Омского района выпал град. Об этом рассказали местные жители в соцсетях и опубликовали видео погодного явления.
Отметим, что синоптики прогнозировали на сегодня в Омской области грозы, ливни и порывистый ветер. Непогода сохранится и ночью. В выходные, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, также ожидаются дожди.
·Общество

С ледяными осадками столкнулись жители Троицкого.
Сегодня, 23 августа, в селе Троицком Омского района выпал град. Об этом рассказали местные жители в соцсетях и опубликовали видео погодного явления.
Отметим, что синоптики прогнозировали на сегодня в Омской области грозы, ливни и порывистый ветер. Непогода сохранится и ночью. В выходные, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, также ожидаются дожди.