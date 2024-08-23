В неблагополучной зоне провели дезинфекцию и приступили к вакцинации.

Сотрудники Россельхознадзора зарегистрировали в деревне Юрто-Уйск Седельниковского района Омской области очаг бешенства. Вирусом заразился кот из личного подсобного хозяйства, в связи с чем в населенном пункте ввели карантин.

– Проводятся мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации бешенства. Специалисты ветеринарной службы провели дезинфекцию в очаге инфекции. Животные в неблагополучном пункте были осмотрены, признаков бешенства не обнаружено, – сообщает Россельхознадзор.

За животными установили наблюдение. В деревне проводят вакцинацию против бешенства.

Отметим, что в этом году в Омской области зарегистрировали уже 17 очагов бешенства. В 2023 году их было 30.