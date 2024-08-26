В Омск приходит девелопер с богатым опытом обустройства прибрежных зон. Первый же его проект предусматривает благоустройство участка новой набережной.

В начале августа стало известно о том, что федеральный девелопер GloraX намерен реализовать в Омске свой первый крупный проект по строительству 150 тыс. квадратных метров жилья. Он получил официальное название GloraX Заозерный, а объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей. Компания уже приобрела земельный участок площадью 6,7 га на правом берегу Иртыша.

Это не первый случай, когда пристальное внимание на регион обращают федеральные застройщики. Инвестиционный климат в Омске заметно улучшился за последние годы. Развитие промышленного производства в совокупности с усилиями властей, направленными на поддержку местных предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечили рост благосостояния жителей города и создали благоприятные условия и для строительной отрасли. Почему GloraX решил сделать ставку на регион, «Омск-информу» подробно рассказал вице-президент по развитию и GR GloraX Денис Лебедев.

– Денис, компании GloraX уже 10 лет, но до сих пор она была известна проектами, реализованными в Санкт-Петербурге. Лишь относительно недавно география деятельности стала расширяться и компания активно пошла в регионы. С чем связано такое решение?

– Работа на рынках недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы имеет свою ярко выраженную специфику. Столичные рынки сильно перегреты, поскольку там работает большое количество девелоперов. Большинство игроков рынка хотят строить именно в Москве. У нас такой стратегии не было никогда. В Санкт-Петербурге – да, ведь это наш изначальный домашний регион. Однако в Северной столице практически не осталось земельных участков, подходящих для реализации масштабных, комплексных проектов. GloraX между тем хочет активно развиваться и осваивать новые рынки. Мы стремимся разнообразить портфель, поэтому приняли решение идти в регионы.

Мы не просто так решили идти против течения, по которому плывет абсолютное большинство девелоперов. Мы видим возросший потенциал регионов для реализации девелоперских проектов. Новые реалии дают импульс развитию промышленного производства по всей стране, мы все наблюдаем курс на импортозамещение, в сочетании с реализацией нацпроектов в разных отраслях создаются благоприятные условия для развития экономики регионов. И если рассуждать именно как девелопер, то могу однозначно сказать, что в других городах люди не меньше, чем в Москве и Петербурге, хотят жить в проектах с качественным уровнем благоустройства, выразительной архитектурой и современными инженерными решениями. Доходы в регионах растут, и если раньше был тренд на миграцию в одну из двух столиц и до 30 % сделок с жильем приходилось на клиентов из регионов РФ, то сегодня фокус все больше смещается на другие города. Сочетание платежеспособного спроса, недостаточного объема нового строительства и наличие неосвоенных земельных участков позволяют реализовать проекты со здоровой экономикой. И пока в регионах отсутствуют многие крупные федеральные игроки, мы хотим одними из первых занять свободную нишу. В настоящее время в копилке GloraX уже 9 российских регионов, а до конца года к ним добавится еще три. Мало у кого из девелоперов есть такой обширный региональный список.

– По какому критерию для работы был выбран, в частности, Омск?

– Прежде чем принять решение о выходе в новый регион, мы оцениваем его потенциал, проводим аналитику. Темпы роста экономики Омска впечатляют. Индекс промышленного производства города по итогам первого полугодия 2024 составил 104,5 % и превысил средний по стране. Доходы омичей за последний год выросли на 14,5 %. Объем текущего строительства при этом довольно низкий, особенно по сравнению с другими крупными городами. Стоимость жилья на первичном рынке Омска растет опережающими обе столицы темпами. Низкая обеспеченность жильем в сочетании с платежеспособным спросом на качественную недвижимость и обусловила рост интереса федеральных игроков рынка недвижимости к Омску. При этом уровень конкуренции по-прежнему несравним с московским или петербургским рынками, сегодня в Омске представлены лишь два федеральных застройщика, помимо GloraX, и проектов у них немного. Поэтому у нас амбициозные планы по развитию, мы намерены реализовать не один точечный проект, а заниматься девелопментом комплексных проектов. Со временем планируем выйти на 500 тысяч кв. м недвижимости в регионе.

Кроме того, у Омска интересный природный ландшафт, это город двух рек. А проекты на воде – это своего рода визитная карточка GloraX. В Санкт-Петербурге мы формируем морской фасад города на намывных территориях, в Нижнем Новгороде реализуем проекты на набережных Оки и Волги. Уверен, что с нашим опытом строительства жилья у водоемов мы сможем украсить берег Иртыша проектом с интересной архитектурой и качественным благоустройством.

– Чем компания намерена заинтересовать покупателей? Какие новые решения и подходы к строительству жилья предложит GloraX в Омске?

– Если 5–10 лет назад можно было вести речь о дефиците жилья на первичном рынке Омска, то сегодня ситуация улучшилась, но дисбаланс спроса и качественного предложения все еще явно ощущается. Желание людей тратить деньги на приобретение квартир обусловлено не только уровнем экономического развития региона, но и наличием привлекательного жилья, которое соответствует уровню ожидания покупателей. Представленный сегодня продукт все же нельзя назвать современным, и мы намерены эту ситуацию изменить, предложив качественно другой уровень жилой среды.

GloraX претендует на роль продуктового лидера в сегменте «комфорт». У нас есть собственный продуктовый стандарт, в соответствии с которым мы реализуем проекты во всех регионах, поэтому можно не сомневаться в уровне качества и наполнения проектов опциями, он будет отвечать московским и петербургским проектам. Продуктовый стандарт GloraX предусматривает во всех проектах комфорт-класса систему «умный дом», более характерную для сегмента «бизнес». В каждом нашем проекте создаются комьюнити-центры – бесплатные общественные пространства для жителей, которые используются для повседневного досуга и проведения мероприятий, семейных праздников. Мы спроектировали специальные пространства для работы, поэтому комьюнити-центр можно использовать в качестве коворкинга. В благоустройстве территорий мы применяем ландшафтный дизайн, создаем стилистически единую гармоничную среду. Стоит отметить, что мы стали новаторами, запустив GloraX Lab – лабораторию продуктовых решений, разработанных на основе рекомендаций узкопрофильных экспертов – нейропсихологов, врачей, биоинженеров. Наполнение пространств, геометрия, фактура, цвет – все это влияет на ментальное и физическое здоровье человека. Благодаря глубокому пониманию этих процессов при проектировании каждый наш комплекс становится идеальной средой для здоровой, гармоничной жизни.

– GloraX неоднократно заявлял, что при реализации своих девелоперских проектов делает упор на комплексном развитии территории. Что под этим подразумевается?

– Механизм КРТ позволяет реализовать масштабные проекты. Для девелопера это означает достаточную рентабельность и возможность долгосрочного планирования. Ведь, выходя в новый регион, мы вкладываем на старте серьезные средства и ресурсы в организацию работ. Привлечение генподрядчика, осуществление строительного контроля, открытие офисов – все это требует вложений и имеет экономическую целесообразность, если девелопер планирует работать в регионе вдолгую.

Вторым преимуществом КРТ является прозрачность в части обязательств, которые берут на себя девелопер и региональные власти, они прописываются в договоре. Проекты КРТ взаимовыгодны бизнесу и региону, они позволяют инвестору получить крупную площадку для освоения, а городу – насытить территорию новыми инфраструктурными объектами.

И здесь мы плавно переходим к третьему преимуществу таких проектов – они позволяют детально проработать мастер-план, создать целые кварталы с социальной и дорожной инфраструктурой для максимального комфорта жителей. В результате происходит ревитализация ранее заброшенных территорий, преображение облика города, появление новых точек притяжения. Так, в рамках реализации GloraX Заозерный мы благоустроим часть набережной реки Иртыш в границах нашего проекта.

– Какие объекты социальной инфраструктуры построит непосредственно компания GloraX?

– Проект планировки территории разработан согласно концепции «город в городе» и предусматривает всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. Мы как девелопер заинтересованы в создании сбалансированной среды. Так, предусмотрено строительство детского сада. Мы также станем соинвестором строительства или реконструкции общеобразовательной школы. Для автомобилистов проектом предусмотрены подземный и многоуровневый наземный паркинги. Также мы собираемся построить фитнес-центр и комьюнити-центр. Мы считаем, что жители должны иметь широкие возможности для досуга непосредственно на территории комплекса.

Изюминкой проекта GloraX Заозерный можно назвать полукилометровый участок набережной. Мы постараемся сделать его локальной достопримечательностью, любимым местом для прогулок, что даст стимул для преображения остальной части набережной. Опыт таких работ у нас внушительный, например, в Нижнем Новгороде в рамках GloraX Premium Гребной канал мы спроектировали набережную с различными функциями, в том числе wellness зонами для поддержания физического и ментального здоровья. В другом нашем проекте в Нижнем Новгороде – GloraX Левобережный на берегу Оки мы спроектировали и за собственные средства построим набережную со спортивным уклоном и единственным в городе трейлом. Как видите, практически во всех наших проектах есть локации, призванные стать новыми точками притяжения как для местных жителей, так и для туристов.

– Расскажите подробнее о вашем первом проекте в Омске, чем он будет принципиально отличаться от других?

– Мы сейчас работаем над наполнением GloraX Заозерный, он находится на этапе проектирования, поэтому всех деталей раскрыть не можем. Однако с уверенностью могу утверждать, что проект украсит речной фасад Омска. У нас богатый опыт проектирования и строительства жилья у воды, это требует определенных подходов к архитектуре проекта, мастер-планированию территории и разработке планировок, чтобы наполнить как можно большее количество квартир видовыми характеристиками. В случае с GloraX Premium Черниговская в Нижнем Новгороде реализация проекта предусматривает даже реконструкцию объектов культурного наследия для формирования целого архитектурного ансамбля на берегу Оки, включающего исторические здания.

Мы сотрудничаем с ведущими архитекторами и проектировщиками России. Это позволит реализовать архитектурные решения, способные подчеркнуть расположение GloraX Заозерный у воды. Определенная игра света, отражение водной глади – все будет учитываться при создании элементов фасада, чтобы проект получил яркий, запоминающийся облик.

При разработке квартирографии проектов мы всегда опираемся на исследования покупательских предпочтений в регионе. Это позволяет предложить наиболее востребованные форматы квартир по площади и количеству комнат и варианты планировочных решений. Например, в наших проектах в Казани практически отсутствуют кухни небольшого метража. Мы, напротив, проектируем в квартирах просторные кухни-гостиные в силу социокультурных особенностей жителей региона, которые регулярно принимают у себя гостей и собирают за большим столом всех членов семьи. Будем учитывать и видовые характеристики проекта, максимально раскрывая потенциал прибрежной локации в своем продукте.

Более того, мы предложим готовые для проживания квартиры с чистовой отделкой и, вероятно, сделаем доступной опцию частичной меблировки квартиры. Сейчас она представлена в нескольких петербургских проектах, где мы сдаем квартиры с готовой кухней, включающей даже установленную бытовую технику. Это позволяет клиентам максимально быстро заселяться в свои квартиры, поскольку проектирование и производство кухни, как правило, занимает еще пару месяцев после получения ключей. При этом такая кухня «под ключ» не потребует значительных единовременных расходов, поскольку ее стоимость уже включена в договор и доступна к приобретению в ипотеку.

– Сколько может стоить такое жилье? Можете назвать приблизительную стоимость квадратного метра?

– Не готов сейчас ее назвать по ряду причин. Мы прорабатываем финансовую модель проекта и делаем это в сложно прогнозируемых условиях. Как вы знаете, с 1 июля этого года в России отменили льготную ипотеку, которая позволяла людям брать кредиты на приобретение жилья в новостройках под 8 % годовых. Сейчас происходит адаптация рынка к новым условиям, этот процесс может занять до полугода, и на протяжении этого периода спрос на жилье снизится. Вместе с тем строительная отрасль играет важнейшую роль для экономики страны, поэтому мы надеемся, что государственная поддержка в том или ином виде ей будет оказана. Кроме того, начало реализации проекта GloraX Заозерный запланировано на сентябрь 2025 года. Поэтому стоимость квадратного метра будет уместнее обсуждать ближе к старту продаж.

– По традиции последний вопрос о перспективных планах компании GloraX.

– Омск становится одним из ключевых регионов присутствия GloraX и имеет важное стратегическое значение для нас. У компании есть планы по реализации еще ряда проектов в Омской области, но их пока рано обсуждать детально. Единственное, что могу сказать, – очередные омские проекты GloraX, скорее всего, тоже будут расположены у воды. Если переводить планы в цифры, то уже в следующем году мы намерены нарастить объем портфеля проектов в Омске до 300–500 тыс. квадратных метров.

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