Омск-Информ
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·Авто

Пожарные потушили огонь, но спасти машину им не удалось.
Вчера сотрудники МЧС в Омской области выезжали на 4 пожара. В двух случаях горели автомобили.
В Москаленском районе в пути загорелся легковой автомобиль. На момент прибытия пожарных пламя охватило транспорт целиком. Машина восстановлению не подлежит.
На парковке в Октябрьском округе Омска загорелся грузовик. Огонь повредил авторефрижератор, кузов и кабину автомобиля.
В этих происшествиях никто не пострадал.
·Авто

Пожарные потушили огонь, но спасти машину им не удалось.
Вчера сотрудники МЧС в Омской области выезжали на 4 пожара. В двух случаях горели автомобили.
В Москаленском районе в пути загорелся легковой автомобиль. На момент прибытия пожарных пламя охватило транспорт целиком. Машина восстановлению не подлежит.
На парковке в Октябрьском округе Омска загорелся грузовик. Огонь повредил авторефрижератор, кузов и кабину автомобиля.
В этих происшествиях никто не пострадал.