Омск-Информ
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·Образование

Обустройство этой локации позволит кататься также на велосипеде и роликах.

На Левобережье Омска строят новую скейт-площадку за 3,5 млн рублей. Ее создание стало возможным после победы общественников КТОСа «Кировец-1» в конкурсе муниципальных грантов.

На площадке установят универсальный вид рамп, который позволит помимо скейта кататься на велосипеде и роликах. Площадка состоит из 6 элементов для занятий на скейте. По словам представителей мэрии, также на обновленной территории появятся велопарковка, лавочки и урны для отдыха. Кроме того, в рамках проекта к спортивной площадке оборудован тротуар.

В окружной администрации напомнили, что сегодня также благоустраивается спортивная площадка на территории поселка Мелиораторов. Продолжают модернизировать территорию по ул. Сметнева, где в прошлом году на грантовые средства была установлена многофункциональная детская площадка для ребят разных возрастов.

Добавим, что всего поддержку конкурсной комиссии получили 28 проектов общественников Кировского округа.

·Образование

Обустройство этой локации позволит кататься также на велосипеде и роликах.

На Левобережье Омска строят новую скейт-площадку за 3,5 млн рублей. Ее создание стало возможным после победы общественников КТОСа «Кировец-1» в конкурсе муниципальных грантов.

На площадке установят универсальный вид рамп, который позволит помимо скейта кататься на велосипеде и роликах. Площадка состоит из 6 элементов для занятий на скейте. По словам представителей мэрии, также на обновленной территории появятся велопарковка, лавочки и урны для отдыха. Кроме того, в рамках проекта к спортивной площадке оборудован тротуар.

В окружной администрации напомнили, что сегодня также благоустраивается спортивная площадка на территории поселка Мелиораторов. Продолжают модернизировать территорию по ул. Сметнева, где в прошлом году на грантовые средства была установлена многофункциональная детская площадка для ребят разных возрастов.

Добавим, что всего поддержку конкурсной комиссии получили 28 проектов общественников Кировского округа.