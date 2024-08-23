Обустройство этой локации позволит кататься также на велосипеде и роликах.

На Левобережье Омска строят новую скейт-площадку за 3,5 млн рублей. Ее создание стало возможным после победы общественников КТОСа «Кировец-1» в конкурсе муниципальных грантов.

На площадке установят универсальный вид рамп, который позволит помимо скейта кататься на велосипеде и роликах. Площадка состоит из 6 элементов для занятий на скейте. По словам представителей мэрии, также на обновленной территории появятся велопарковка, лавочки и урны для отдыха. Кроме того, в рамках проекта к спортивной площадке оборудован тротуар.

В окружной администрации напомнили, что сегодня также благоустраивается спортивная площадка на территории поселка Мелиораторов. Продолжают модернизировать территорию по ул. Сметнева, где в прошлом году на грантовые средства была установлена многофункциональная детская площадка для ребят разных возрастов.

Добавим, что всего поддержку конкурсной комиссии получили 28 проектов общественников Кировского округа.