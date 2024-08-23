Завершение рабочей недели ознаменуется дождями, туманами и грозами.

Синоптики Гидрометцентра дали прогноз на пятницу, 23 августа. Постепенно на смену летней жаре приходит освежающая прохлада, а с нею и все сопутствующие «бонусы» – осадки.

Ночью в регионе +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +16…+21 градусов. Правда, на других открытых источниках обещают не выше +19 градусов.

Велика вероятность дождей, местами сильных, гроз, а ночью на город и область спустится туман.

В субботу, 24 августа, станет еще чуть прохладнее. Таким образом, можно констатировать, что лето постепенно покидает регион.