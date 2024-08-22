Дом в Ленинском округе, где обрушился пол, представляет опасность для жильцов.

Сегодня, 22 августа, на сайте мэрии Омска появился документ, в котором говорится, что власти ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния дома №23 на улице Новостортировочная. Там в начале этого месяца обрушился пол. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

В документе говорится, что режим повышенной готовности ввели еще 19 августа в 17:00. Границами зоны возможной ЧС считаются границы самого дома. Ответственным за проведение мероприятий назначили вице-мэра, директора департамента общественной безопасности Константина Книса.

Разработкой плана мероприятий по защите жильцов дома от чрезвычайной ситуации займется департамент общественной безопасности, департамент городского хозяйства и администрация Ленинского округа. Департаменту жилищной политики поручили расселить жителей.

Добавим, что дом построили еще в 1953 году. Его признали аварийным семь лет назад – в 2017 году.