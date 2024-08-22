Муниципальный чиновник не отчитался о своих доходах в 2021 и 2022 годах.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Усть-Ишимского района из-за муниципального чиновника. Прокурор потребовал, чтобы начальника юридического отдела районной администрации отстранили от должности из-за утраты доверия.

Проверка показала, что госслужащий не предоставил главе района часть сведений о расходах в 2022 году. В тот год мужчина купил квартиру и автомобиль, их общая стоимость превысила общий доход семьи за три последних года. При этом в справке о доходах такой информации не было.

Также оказалось, что в справке о доходах за 2021 года не были указаны доходы, которые получил он и его супруга в качестве компенсации на оплату ЖКХ. Хотя непредоставление таких сведений является причиной для увольнения, глава района не стал так наказывать своего подчиненного.

Прокурор попросил суд обязать главу района расторгнуть с госслужащим трудовой договор. Первое судебное заседание состоится 27 августа.