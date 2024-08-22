Страдания мальчика оценили в 10 тыс. рублей.

Усть-Ишимский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации района 10 тыс. рублей в пользу школьника, которого укусила бездомная собака. В такую сумму оценили моральные страдания мальчика.

Инцидент произошел в феврале, когда школьник возвращался домой с уроков. Как сообщили в пресс-службе суда, днем к ребенку подбежала небольшая черная собака и укусила за правую ногу. После происшествия мать мальчика отвела его в Усть-Ишимскую ЦРБ, где ему оказали помощь.

Представители администрации в суде пытались доказать, что иск не обоснован. Они настаивали, что занимаются отловом бездомных животных, и в доказательство предоставили заключенные с подрядчиками контракты на отлов. Однако суд установил, что мальчика покусали, когда никаких контрактов не было.

Решение суда в законную силу пока не вступило. Чиновники еще могут его обжаловать.