Родители часто наказывают детей, чтобы избавиться от стыда и злости.

Наказывать ребенка за плохие оценки в школе ни в коем случае нельзя, заявила детский психолог Наталья Наумова. Специалист отмечает, что если школьник будет слышать критику от родителей, его учебные показатели не вырастут. Тем более что оценки в школе далеко не всегда зависят от ребенка.

– Ребенка очень опасно наказывать за оценки. Он ходит в школу, старается, но там есть оценивание, а это зависит от педагога, знаний ребенка, его способностей, – сказала Наумова в комментарии сайту NEWS.ru. – В 99 % случаев это точно не хулиганство, а потому что у ребенка что-то не получилось. Родители иногда видят лень ребенка, что он недозанимался, недоучился, и хотят его наказать, чтобы избавиться от стыда и злости.

Как подчеркивает специалист, придя домой, ребенок должен получить поддержку и понять, что тут его любят и ценят, он будет принят и понят. Это дает сил ребенку на то, чтобы учиться лучше.