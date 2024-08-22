Омск-Информ
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·Общество

Она продлится весь завтрашний день и ночь.
Завтра, 23 августа,  в Омске ожидаются опасные погодные явления: ливень, гроза, ветер порывами 15–20 м/с. Ночью 24 августа ненастье сохранится.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщили в мэрии.
В случае чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, можно обращаться в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78.
·Общество

Она продлится весь завтрашний день и ночь.
Завтра, 23 августа,  в Омске ожидаются опасные погодные явления: ливень, гроза, ветер порывами 15–20 м/с. Ночью 24 августа ненастье сохранится.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщили в мэрии.
В случае чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, можно обращаться в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78.