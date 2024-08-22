Оказалось, они просто собирают то, что оттуда разлетелось, или то, что не смогли уместить в контейнер жители.

В мэрии прокомментировали видеозапись , на которой работник Управления дорожного хозяйства и благоустройства выбрасывает мусор в контейнер в частном секторе. Чиновники провели служебную проверку и разъяснительную беседу с нарушителем.

– Также установлено, что работники в соответствии с функционалом выполняли уборку прилегающей к так называемым ладьям (мусорным контейнерам большого объема) территории от мусора, который образовался в том числе из-за нерегулярного вывоза твердых коммунальных отходов региональным оператором ООО «Магнит». Из-за срывов графика вывоза мусора, которые допускает регоператор «Магнит», на многих санитарных площадках в частном секторе и по другим адресам в городе фиксируется постоянное переполнение мусорных контейнеров, в итоге – жители вынуждены складировать отходы рядом, мусор разлетается по периметру санитарной площадки и за ее пределами, – сообщили в мэрии.

Однако, если подобное повторится, в мэрии пообещали привлечь к строгой дисциплинарной ответственности не только работника, но и его непосредственного руководителя.