Снижение цен ожидается на сезонные овощи и фрукты. Эксперты озвучили весь список.

В сентябре стоит ждать снижения цен на ряд продуктов питания, в основном это сезонные овощи и фрукты, заявили экономисты из ведущих российских вузов. Как отметил доцент экономического факультета РУДН Александр Иванов, стоит ждать падения цен на картофель, морковь, лук, свеклу, капусту, томаты, огурцы, петрушку, салат и укроп.

Заведующая кафедрой маркетинга Университета «Синергия» Евгения Жукова, в свою очередь, заявила о снижении цен на кабачки, баклажаны, тыквы, болгарский перец, морковь, картофель, свеклу, капусту, лук, чеснок, кукурузу, бобовые. По сравнению с июлем и августом они уменьшатся на 3–5 %, сообщает «Финансы@Mail.ru. Этому будут способствовать в том числе поставки овощей из Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии.

Кроме того, в конце лета – начале осени традиционно падают цены на арбузы, виноград и сливу.