Лженачальник, лжесотрудник ФСБ и липовый специалист Росфинмониторинга убедили женщину взять кредит и перевести деньги на их счет.

Очередной жертвой мошенников стала 52-летняя жительница Полтавского района. Женщина лишилась 740 000 рублей.

Как сообщили в полиции, сначала сельчанке пришло сообщение в мессенджере якобы от бывшего начальника, в котором говорилось об утечке персональных данных сотрудников. Этими данными якобы могут воспользоваться преступники, поэтому с женщиной должны связаться правоохранители.

Через 10 минут женщине по видеосвязи позвонил «сотрудник ФСБ». Он предъявил удостоверение и сообщил, что деньги сельчанки идут на финансирование террористических организаций. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимо следовать инструкции «представителя Росфинмониторинга».

После этого женщине позвонил «персональный специалист». Он создал видеоконференцию, куда подключил «юридического инспектора». Эти «специалисты» убедили женщину подключить на телефоне демонстрацию экрана и открыть банковское приложение. В приложении женщина обнаружила заявку на кредит в размере 910 000 рублей. Для закрытия долга ей предложили оформить новый заем.

Следуя инструкции, женщина обратилась в банк в Омске, где оформила кредит на 1 млн рублей. Обналичив 740 000 рублей, она перевела их на «безопасный счет». Аферисты обещали вскоре выслать документ о закрытии долга, однако на следующий день «юридический инспектор» сообщил о необходимости оформления еще одного кредита.

Когда потерпевшая снова обратилась в банк, ее убедили, что она общалась с мошенниками. Тогда женщина обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело и теперь разыскивают преступников.