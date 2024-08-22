Их похитил ранее судимый мужчина ради денег на алкоголь.

Полицейские поймали в Советском округе Омска вора велосипедов. Ранее судимый 53-летний мужчина за один день похитил два средства передвижения.

Одно преступление произошло на проспекте Мира. Как сообщили в полиции, 22-летний педагог учебного центра оставил велосипед около дома на ночь, пристегнув его тросом. Утром парень обнаружил только поврежденный трос.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, проверили возможные места сбыта похищенного и просмотрели записи камер видеонаблюдения. На одну из записей попал момент кражи. Похитителя вычислили и поймали на улице Нефтезаводской. Выяснилось, что в тот же день мужчина на улице Мамина-Сибиряка украл еще один велосипед.

Сотрудники полиции вернули оба велосипеда владельцам: первый нашли в ремонтной мастерской, второй изъяли из комиссионного магазина. Вор продал транспорт за 7 000 рублей, который потратил на алкоголь.

На ранее судимого мужчину возбудили уголовное дело.