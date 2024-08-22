Наставник «ястребов» пока дает возможность проявить себя всем троим голкиперам.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после вчерашнего матча с «Барысом» рассказал, кого из троих вратарей он видит в качестве первого номера.

По его словам, ни один из голкиперов пока не набрал нужную форму.

– Бердин не был приглашен на роль первого номера, эту роль нужно завоевать. У нас три хороших вратаря, они работают вполную, а искусственно никому не будет отдаваться место, – заявил Звягин на послематчевой пресс-конференции. – Михаил сыграет на этом турнире тоже. Он хорошо работает на тренировках, плотно занимается с тренером по вратарям.

Сегодня за «Авангард» играет три вратаря: Михаил Бердин, Илья Проскуряков и Павел Хомченко.